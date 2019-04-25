Более 20 ростовских силовиков пострадали из-за сбежавших на Украину коллег

Ростов-на-Дону, , 16:55 — REGNUM История с тремя сотрудниками правоохранительных органов из Ростовской области, попавших в после зрения следователей из-за рукоприкладства по отношению к задержанному лицу, получила продолжение. Стали известны подробности проверки, которую провела комиссия МВД РФ.

ИА REGNUM напоминает, что два бывших сотрудника отдела по борьбе с наркотиками скрываются от следствия и попросили политического убежища на Украине. Третий задержанный по данному уголовному делу даёт признательные показания.

По итогам проверки, проведённой в Ростове-на-Дону, строгий выговор объявлен начальнику ГУ МВД России по Ростовской области Олегу Агаркову и его заместителю — начальнику полиции ГУ МВД РФ по Ростовской области Александру Сокрутенко.

По информации источника портала 1rnd.ru, начальник ростовской полиции Владимир Савчук и его заместитель Сергей Шпак получили «несоответствие с занимаемой должностью», начальник отдела по работе с личным составом Олеся Казанцева — строгий выговор. Начальник Октябрьского отдела полиции Роман Чепелюк понижен в должности. Двое силовиков лишены должностей в структуре правоохранительных органов.

По некоторым данным, от действий коллег пострадали 22 высокопоставленных силовика.

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ИА REGNUM ранее сообщало, что один из сотрудников отдела по контролю за оборотом наркотиков отдела полиции №5 УМВД России по Ростовской области, в отношении которого возбуждено уголовное дело, находится под домашним арестом. Он выразил готовность сотрудничать со следствием. Речь идёт об избиении волонтёра общественной организации «Антидилер». Инциденты произошли в июне 2018 года и в марте 2019 года.

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