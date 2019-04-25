Мамаев объяснил, что для него значит оскорбление «петух»

Москва, , 16:41 — REGNUM В нормальном обществе нельзя безосновательно называть мужчину «петухом». Такое мнение высказал футболист Павел Мамаев во время допроса в Пресненском районном суде Москвы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Отвечая на вопросы государственного обвинения, футболист сообщил, что знаком с Александрой Поздняковене с лета 2018 года. Именно эта девушка невольно стала причиной конфликта с водителем Виталием Соловчуком, сообщив выпившему Мамаеву о том, что мужчина назвал его и Александра Кокорина «петухами».

"Как часто общались с ней?» — поинтересовалась прокурор.

«Довольно-таки часто», — ответил Мамаев.

«Насколько между вами были доверительные отношения?» — спросила представитель государственного обвинения.

«Достаточно».

"Насколько? Вы рассказывали ей о своих проблемах?»

«У меня проблем много, какие-то рассказывал, какие-то нет».

«А в с вами она личными переживаниям делались?»

«Делилась».

"В тот момент, когда вы забрали её из машины, вы сказали, что она возмущалась».

«Да, негодовала, возмущалась: «Как так можно говорить». Сперва решила, что она это в мой адрес говорит, но причин не было, и я понял, что что-то произошло».

«Она в этот вечер, в этот момент в каком состоянии находилась?»

«В любом случае была уставшей. Все были уставшим — ночь провели на ногах».

«Как она приехала в клуб «Эгоист»?»

"В клуб «Эгоист» она приехала со мной».

«Когда вы убедили девушку сказать, что вас кто-то оскорбил, насколько вы доверяли её словам?»

«Она сказала искренне».

«Допускаете ли вы возможность, что она вам соврала?»

«Когда мы подошли к водителю, мы не стали предпринимать изначально никаких противоправных действий, его ответы на поставленные вопросы, которые задавал, в том числе почему он обозвал Кокорина «петухом», его ответы подтвердили её слова. Я не без оглядки поверил ей, и мы не побежали его бить», — сказал Мамаев.

«Находились ли вы в состоянии алкогольного опьянения?»

«Я выпивал».

«Слово «петух», оно конкретно для вас каким образом было оскорбительным, ведь слово можно по-разному квалифицировать, почему так оскорбительно на это слово отреагировали?»

«Потому что в нормальных человеческих отношениях порядочных людей слово «петух» считается оскорблением. Ты не можешь позволить себе подойти, тем более девушке, и назвать человека петухом».

«А в мужском ли понятии избивать человека, который лежит?»

«Касаемо нашей ситуации, я сказал, что я поступил неправильно. Можно было в целом по-другому сделать. Я не хочу оправдывать свои действия, я не собираюсь свои действия оправдывать. Я повёл себя неправильно».