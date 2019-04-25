В Костромской области идет вторая волна паводка

Кострома, , 16:23 — REGNUM 8 костромских деревень отрезаны от «большой земли». Вода в реках сейчас поднимается из-за интенсивного таяния снега в лесах. Как сообщает «ГТРК Кострома», подъем уровня воды в среднем составляет 37 сантиметров в сутки.

Подтопления жилых домов нет. Но под водой остаются два моста, автомобильное сообщение прервано с 8 населенными пунктами, где проживают 170 человек. По данным отдела оперативных дежурных администрации области, запасов продовольствия и медикаментов там достаточно. Для жителей организованы лодочные переправы.

На период половодья в районе затопленных мостов установлены круглосуточные гидропосты. А на северо-востоке области еще ждут ледохода.