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В Переславле Ярославской области горит мусорный полигон

Происшествия

Его закрыли в 2017 году

В Переславле Ярославской области горит мусорный полигон
Пожар на полигоне в Переславле

Переславль-Залесский, Ярославская область, 25 апреля 2019, 16:11 — REGNUM  25 апреля произошло возгорание мусорного полигона под Переславлем-Залесским, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Пламя быстро охватило большую площадь, началось сильное задымление. Ситуация осложняется из-за сильного ветра.

Первый пожарный расчет прибыл на полигон почти через час после первых сообщений о пожаре. Сейчас на месте возгорания работают несколько пожарных расчетов, а также бульдозер, который засыпает очаги возгорания песком. Пожар еще не потушен.

Переславский полигон ТКО был закрыт по постановлению Владимира Волкова в июне 2017 года. Закрытию предшествовал скандал из-за ввоза подмосковного мусора — договоры об этом были заключены после прихода в администрацию Переславля Владимира Волкова. После закрытия часть полигона была отсыпана песком, был выполнен проект рекультивации. Администрация городского округа планирует получить деньги на рекультивацию из федерального бюджета.

Читайте ранее в этом сюжете: Проект рекультивации полигона в Ярославской области прошел госэкспертизу

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Полигоны и мусорные свалки
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