Боевик ВСУ открыл стрельбу по товарищам — Народная милиция ЛНР

Луганск, , 15:31 — REGNUM Боевики 2-го батальона 54-й механизированной бригады ВСУ во время распития спиртных напитков устроили перестрелку. Об этом заявил 25 апреля на брифинге офицер пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, сообщается на сайте оборонного ведомства.

По его словам, инцидент произошёл в районе населённого пункта Новозвановка. В ходе ссоры один из боевиков открыл огонь из автомата Калашникова, в результате чего пострадал один его сотоварищ.

«Данную небоевую потерю командир бригады Майстренко традиционно подал в вышестоящий штаб как боевую, полученную в результате обстрелов якобы с позиций Народной милиции ЛНР», — добавил Филипоненко.

Ранее представители Народной милиции ЛНР сообщили, что в ходе постановочной перестрелки, устроенной специально для журналистов украинских СМИ, погиб один боевик ВСУ.

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