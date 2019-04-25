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В пригороде Вильнюса горит целая деревня

Происшествия

Огнём объято уже 14 строений

Вильнюс, 25 апреля 2019, 15:16 — REGNUM  

В Шальчининкайском районе Литвы, неподалёку от столицы Вильнюса, сегодня, 25 апреля, начался гигантский пожар — по данным литовского департамента противопожарной безопасности и спасения огнём охвачено уже 14 строений деревни Кракунас.

На борьбу с пожаром брошены все свободные силы пожарных частей как Шальчининкайского района, так и прилегающих самоуправлений. Помощь в ликвидации оказывают и силы погранбезопасности Литвы.

В Литве в настоящий момент стоит сухая, но ветряная погода, которая способствует быстрому распространению огня. Изначально, по данным пожарных, пожар начался в одном хозяйстве — жилом доме и трёх сельскохозяйственных строениях, но быстро перекинулся на близлежащие дома деревни.

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Травяные пожары
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