В пригороде Вильнюса горит целая деревня

Вильнюс, , 15:16 — REGNUM

В Шальчининкайском районе Литвы, неподалёку от столицы Вильнюса, сегодня, 25 апреля, начался гигантский пожар — по данным литовского департамента противопожарной безопасности и спасения огнём охвачено уже 14 строений деревни Кракунас.

На борьбу с пожаром брошены все свободные силы пожарных частей как Шальчининкайского района, так и прилегающих самоуправлений. Помощь в ликвидации оказывают и силы погранбезопасности Литвы.

В Литве в настоящий момент стоит сухая, но ветряная погода, которая способствует быстрому распространению огня. Изначально, по данным пожарных, пожар начался в одном хозяйстве — жилом доме и трёх сельскохозяйственных строениях, но быстро перекинулся на близлежащие дома деревни.