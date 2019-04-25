Бохум, Германия, 25 апреля 2019, 15:22 — REGNUM
21-летний житель Германии опубликовал на Facebook свое фото с оружием, после чего в его квартиру вломился полицейский спецназ. Об этом пишет газета Die Welt 25 апреля.
Житель Бохума разместил на своей странице в социальной сети свои изображения с автоматической винтовкой и мачете в руках. Также на его странице был опубликован видеоролик с расправой «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) над пленными.
Вскоре полицейский спецназ застал подозреваемого врасплох прямо в кровати. Полиция изъяла мачете, два сотовых телефона и несколько носителей информации. Винтовка оказалась муляжом. Против молодого человека возбуждено расследование.
Представитель полиции призвал граждан отдавать себе отчет в том, какую информацию они публикуют в социальных сетях.
Как сообщало ИА REGNUM, в этом месяце критики обвинили министра внутренних дел Италии Маттео Сальвини в призывах к насилию из-за публикации фотографии с пистолетом-пулеметом.