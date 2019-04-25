* ИГ — запрещённая в России организация

Бохум, Германия, , 15:22 — REGNUM

21-летний житель Германии опубликовал на Facebook свое фото с оружием, после чего в его квартиру вломился полицейский спецназ. Об этом пишет газета Die Welt 25 апреля.

Житель Бохума разместил на своей странице в социальной сети свои изображения с автоматической винтовкой и мачете в руках. Также на его странице был опубликован видеоролик с расправой «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) над пленными.

Вскоре полицейский спецназ застал подозреваемого врасплох прямо в кровати. Полиция изъяла мачете, два сотовых телефона и несколько носителей информации. Винтовка оказалась муляжом. Против молодого человека возбуждено расследование.

Представитель полиции призвал граждан отдавать себе отчет в том, какую информацию они публикуют в социальных сетях.

Как сообщало ИА REGNUM, в этом месяце критики обвинили министра внутренних дел Италии Маттео Сальвини в призывах к насилию из-за публикации фотографии с пистолетом-пулеметом.