Дар-эс-Салам, Танзания, , 15:08 — REGNUM

За последние пять лет в результате дорожно-транспортных происшествий в Танзании было ранено 42 106 человек, еще 14 853 погибли, передает газета Mwananchi со ссылкой на заявления начальника дорожной полиции Фортунатуса Муслиму.

«Статистика показывает, что наиболее подверженная опасности группа — пассажиры, следом идут пешеходы и водители мотоциклов», — подчеркнул Муслиму.

Данные были получены в период между 2013 и 2018 годом.

Он заявил, что для улучшения ситуации необходимо принять более строгие законы в отношении нарушителей правил дорожного движения.