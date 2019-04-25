Пожилому мужчине в Южной Корее грозит тюрьма за выращивание мака

Ульджин, Южная Корея, , 15:07 — REGNUM Береговая охрана города Ульджина расследует уголовное дело в отношении 84-летнего мужчины по подозрению в выращивании мака. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По данным источников, мужчина подозревается в посадке 306 маков в саду возле своего дома в городе Ульджин.

Согласно южнокорейскому законодательству, лицам, которые незаконно выращивали или занимались торговлей маков и/или каннабиса грозит до 5 лет лишения свободы или штраф в размере до 50 млн вон (~$43 тыс.).

Известно, что в период с 8 апреля по 10 июля береговая охрана города Ульджин проведет расследование на предмет выявления нарушений незаконного выращивания мака и каннабиса с последующей ликвидацией.