Мамаев частично признал вину и готов компенсировать ущерб

Москва, , 14:43 — REGNUM Во время драки с водителем Виталием Соловчуком футболист Павел Мамаев действовал не из хулиганских побуждений, а защищал своё достоинство. Об этом спортсмен лично сообщил в ходе допроса в Пресненском районном суде Москвы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Действия, конечно, нехорошие, ошибка. Неправильно это все. Извинения я приносил Виталию, конечно, я беру на себя ответственность за лечение, потому что я считаю в первую очередь… Я не буду себя оправдывать, я в этой ситуации, безусловно, повёл себя неправильно и готов возместить ущерб, чтобы всё это закончилось. Хочется, чтобы он по-человечески простил меня, всех нас. Я со своей стороны постараюсь сделать всё возможное, чтобы человек максимально забыл эту ситуацию. Это будет правильно. Из этой ситуации можно было выйти по-другому», — сказал футболист.

Также Мамаев сообщил, что не отрицает своих действий, однако не согласен с квалификацией следствия, что они были совершены из хулиганских побуждений по предварительному сговору.

Ранее футболист рассказал, что конфликта можно было избежать.