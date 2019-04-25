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В Электростали возле магазина обнаружили тело младенца

Происшествия

ЧП произошло в среду, 24 апреля, в городе Электростали

В Электростали возле магазина обнаружили тело младенца
christianabella
Младенец

Электросталь, Московская область, 25 апреля 2019, 14:40 — REGNUM  По факту обнаружения тела младенца без внешних признаков насильственной смерти в Подмосковье проводится доследственная проверка. Об этом сообщает главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Московской области.

ЧП произошло в среду, 24 апреля, в городе Электростали. Тело новорожденного ребенка женского пола обнаружили около одного из гипермаркетов.

«Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы с целью установления причины смерти, — говорится в сообщении. — Приняты меры к установлению личности матери ребенка».

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Убийства и жестокое обращение с детьми
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