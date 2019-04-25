Йечхон, , 14:39 — REGNUM

25 апреля в 18:10 по местному времени в одном из зернохранилищей в провинции Кёнсан-Пукто произошел пожар. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По данным источникам, ЧП произошло в деревне Осилли, расположенной в районе Чжибо-мён уезда Йечхон.

Согласно представителям пожарной службы, в результате пожара было уничтожено 1000 кв. м амбара и 1300 тонн коричневого риса.

Известно, что огонь удалось потушить спустя 50 минут. В тушении пожара было задействовано 14 единиц пожарной техники и 30 членов пожарной бригады.

На данный момент правоохранительные органы и сотрудники пожарной службы выясняют точную причину возгорания и сумму ущерба.