Йечхон, 25 апреля 2019, 14:39 — REGNUM
25 апреля в 18:10 по местному времени в одном из зернохранилищей в провинции Кёнсан-Пукто произошел пожар. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.
По данным источникам, ЧП произошло в деревне Осилли, расположенной в районе Чжибо-мён уезда Йечхон.
Согласно представителям пожарной службы, в результате пожара было уничтожено 1000 кв. м амбара и 1300 тонн коричневого риса.
Известно, что огонь удалось потушить спустя 50 минут. В тушении пожара было задействовано 14 единиц пожарной техники и 30 членов пожарной бригады.
На данный момент правоохранительные органы и сотрудники пожарной службы выясняют точную причину возгорания и сумму ущерба.