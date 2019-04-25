Мамаев рассказал, как Соловчуку можно было избежать конфликта

Москва, , 14:32 — REGNUM Водитель Виталий Соловчук, назвавший футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева «петухами», не отрицал это и не приносил спортсменам извинений перед началом конфликта. Об этом сообщил Мамаев в ходе допроса в Пресненском районном суде Москвы, передает корреспондент ИА REGNUM.

Причем первый удар нанёс именно Соловчук, сообщил спортсмен.

«Ударил меня в подбородок. Обычный удар. Боль почувствовал, безусловно. Но тут ситуация такая, что каждый из мужчин дрался — ну ударил и ударил. Однако я не ожидал удара на тот момент», — отметил спортсмен.

Также футболист заметил, что никогда не позволил бы себе вести подобно Соловчуку.

«Любой человек не имеет право оскорблять другого человека. Я себе не позволяю себе подойти к человеку и сказать «ты такой-то» без причины. Это неправильно», — сказал Мамаев.

«Как повёл себя Соловчук, когда вы подошли к нему?» — поинтересовался адвокат.

«Я подошёл и спросил, зачем он Кокорина назвал таким словом. Он говорил, что это его мнение», — ответил спортсмен.

«Какие-либо извинения Соловчук произносил?»

«Нет».

"Показывал ли он, что хочет уклониться от беседы?»

«На тот момент нет. Он вёл себя не совсем правильно. Чтобы произнести такие слова, нужно назвать причину, причины на тот момент не было никакой».

«Правда ли я понимаю, что он оправдывался и не отрицал факт, что это было произнесено им?»

«Конечно, не отрицал, он говорил, что это его мнение».

«На тот момент собирались применять физическое насилие избивать Соловчука?»

«Все планировали кушать, никто не планировал выяснять отношения. Вышли из заведения, стали сразу искать машину. Если бы он сказал, что такого не было или «ребята, вы неправильно всё поняли», то мы развернулись бы и ушли», — пояснил он.