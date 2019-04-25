В Ставрополе за мошенничество задержан борец с коррупцией из ГУ МВД СКФО

Ставрополь, , 14:27 — REGNUM В Ставрополе правоохранительные органы задержали бывшего заместителя начальника пятого отдела третьей оперативно-розыскной части (по борьбе с наиболее опасными преступлениями экономической направленности, пресечению преступлений в сфере топливно-энергетического комплекса и противодействию коррупции) полиции Главного управления МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу подполковника полиции. Он подозревается в покушении на мошенничество, сообщили 25 апреля в пресс-службе СК России.

Как считает следствие, с февраля по март 2019 года высокопоставленный полицейский предложил индивидуальному предпринимателю, жителю Ставропольского края за 2,2 млн рублей оказать содействие в прекращении проводимых в отношении предпринимателя оперативно-розыскных мероприятий. При этом следственные действия проводились сотрудниками другого отдела, повлиять на них подполковник не мог, сообщает СК.

Бизнес мен пожаловался на полицейского правоохранителям. Задержан подполковник был уже при получении денег.

После задержания полицейский был уволен из органов внутренних дел «в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника ведомства».

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года бывший заместитель начальника отдела МВД России по Кировскому городскому округу Ставропольского края — начальник следственного отделения был признан судом виновным по статье о посредничестве при получении взятки.