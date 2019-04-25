Мамаев рассказал, как его огорчило обращение «петух»

Москва, , 14:24 — REGNUM Футболист Павел Мамаев не понял, за что водитель Виталий Соловчук назвал его с Александром Кокориным «петухами». Об этом Мамаев сообщил в Пресненском районном суде Москвы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По его словам, о резком высказывании ему рассказал подруга, которая села в машину Соловчука погреться.

«Я не совсем понял, почему это было сказано. Ну, пришла она, в машину села, спокойно бы сказал: выйди из машины. Я не понял, с чем было связано его высказывание. Оно меня огорчило. Я воспринял слова как оскорбление и не видел повода для этого на тот момент, чтобы в отношении меня и Александра [Кокорина] прозвучали такие слова. Мы все взрослые люди и понимаем, что это слово значит. Это оскорбление унижает мужское достоинство. Можно было оскорбить, если бы мы к нему подошли и что-то сказали, поцарапали машину», — отметил Мамаев.

Также спортсмен отметил, что конфликт был связан именно с оскорблением, а не с тем, что его подруга села в машину к Соловчуку.