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В Крыму полгода не могут выяснить личность погибшего человека

Происшествия

Предположительно погибшему мужчине было около 50-60 лет

Симферополь, 25 апреля 2019, 14:19 — REGNUM  Правоохранители не могут установить личность пожилого мужчины, останки которого были найдены под Алуштой осенью 2018 года. Об этом 25 апреля ИА REGNUM сообщили в МВД по Республике Крым.

По данным правоохранителей, предположительный возраст погибшего — 50−60 лет.

«Отделом полиции по городу Алуште устанавливается личность неизвестного мужчины, череп которого был найден в лесном массиве в октябре 2018 года, в районе села Изобильное. Личность мужчины до настоящего времени не установлена», — отметили в ведомстве.

Напомним, в 2012 году на Ангарском перевале полуострова были найдены останки 15-летнего глухонемого подростка, заблудившегося во время соревнований по спортивному ориентированию и погибшего в результате несчастного случая.

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Исчезновения и поиски людей
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