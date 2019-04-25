В Крыму полгода не могут выяснить личность погибшего человека

Симферополь, , 14:19 — REGNUM Правоохранители не могут установить личность пожилого мужчины, останки которого были найдены под Алуштой осенью 2018 года. Об этом 25 апреля ИА REGNUM сообщили в МВД по Республике Крым.

По данным правоохранителей, предположительный возраст погибшего — 50−60 лет.

«Отделом полиции по городу Алуште устанавливается личность неизвестного мужчины, череп которого был найден в лесном массиве в октябре 2018 года, в районе села Изобильное. Личность мужчины до настоящего времени не установлена», — отметили в ведомстве.

Напомним, в 2012 году на Ангарском перевале полуострова были найдены останки 15-летнего глухонемого подростка, заблудившегося во время соревнований по спортивному ориентированию и погибшего в результате несчастного случая.