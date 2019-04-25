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Севастопольский главврач попался на завышении собственной зарплаты

Происшествия

Главврача осудили за растрату на два года условно, запретив занимать ряд должностей

Севастополь, 25 апреля 2019, 14:03 — REGNUM  Главного врача севастопольского «Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф» признали виновным в незаконном увеличении зарплаты себе и своим заместителям, приговорив к двум годам лишения свободы условно. Об этом 25 апреля ИА REGNUM сообщили в пресс-служба севастопольского городского суда.

«31 декабря 2015 года подсудимый издал приказ об изменении штатного расписания, которым увеличил себе должностной и своим заместителям оклад. Зная о том, что без приказа городского департамента здравоохранения это является незаконным, он ежемесячно подписывал заявки на кассовый расход, при этом скрывая реальный размер установленного ему оклада», — отметили в суде.

Таким образом, с января 2016 по июнь 2017 года сумма незаконно выплаченных средств составила 706 тыс рублей, из которых 240 тысяч были выплачены непосредственно подсудимому.

«Суд учёл смягчающие обстоятельства и приговорил подсудимого к двум годам лишения свободы условно с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти. С осуждённого также взыскали в пользу учреждения причинённый имущественный вред в размере 706 тыс рублей», — подчеркнули в суде.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году в Симферополе разгорелся скандал вокруг Республиканской клинической больницы имени Семашко, когда выяснилось, что ряд сотрудников-управленцев медучреждения назначали себе завышенные зарплаты.

«Средняя зарплата у главного бухгалтера, не хотел просто говорить до окончания расследования, по итогам 8 месяцев — 547 тысяч в месяц. У замов, по-моему, под 350 средняя у четырёх. По отдельным месяцам смотрю: в июле там цифра скромно стоит — 800 тысяч. У меня волосы дыбом встали», — комментировал ситуацию глава Крыма Сергей Аксёнов.

Читайте ранее в этом сюжете: Дела Крыма: второе уголовное дело в больнице Семашко

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