В Одессе вандалы повредили памятник Неизвестному матросу

Одесса, Украина, , 14:02 — REGNUM Злоумышленники отбили и украли бронзовые цифры на памятнике Неизвестному матросу в Одессе, сообщило 25 апреля информационное агентство УНИАН.

Исчезла часть даты «1960», символизирующей год открытия памятника. Местные власти начали восстановление повреждённой надписи.

Напомним, памятник Неизвестному матросу в Одессе находится в парке Шевченко. Он посвящён морякам, погибшим во время обороны и освобождения города в годы Великой Отечественной войны.

День освобождения Одессы от немецко-фашистских захватчиков празднуется ежегодно 10 апреля.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Кривом Роге обрушилась часть монументального комплекса «Победа». Разрушение памятника вызвано сильным ливнем.

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