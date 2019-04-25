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В Одессе вандалы повредили памятник Неизвестному матросу

Происшествия

Памятник посвящён матросам, защищавшим и освобождавшим Одессу в годы Великой Отечественной войны

Одесса, Украина, 25 апреля 2019, 14:02 — REGNUM  Злоумышленники отбили и украли бронзовые цифры на памятнике Неизвестному матросу в Одессе, сообщило 25 апреля информационное агентство УНИАН.

Исчезла часть даты «1960», символизирующей год открытия памятника. Местные власти начали восстановление повреждённой надписи.

Напомним, памятник Неизвестному матросу в Одессе находится в парке Шевченко. Он посвящён морякам, погибшим во время обороны и освобождения города в годы Великой Отечественной войны.

День освобождения Одессы от немецко-фашистских захватчиков празднуется ежегодно 10 апреля.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Кривом Роге обрушилась часть монументального комплекса «Победа». Разрушение памятника вызвано сильным ливнем.

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Вандализм
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