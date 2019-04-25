Мамаев раскрыл суду подробности своих отношений с Кокориным

Москва, , 14:01 — REGNUM Футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина связывают отношения, которые можно назвать родственными. Такую оценку отношениям дал сам Мамаев во время своего допроса в Пресненском районном суде Москвы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

25 апреля сторона обвинения завершила представление показаний и к этому процессу приступила сторона защиты. Вначале было решено опросить Павла Мамаева. Адвокат попросил спортсмена рассказать о его жизни, чтобы суд смог сформировать мнение о его личности.

«В 12 лет попал в спортивный интернат, где прожил 4 года. Всё это время занимался в футбольной школе. Моя юность, детство были связаны со спортом, с футболом. Родители по большому счёту находятся на моём иждивении», — рассказал спортсмен.

Также на иждивении Мамаева находятся и другие родственники, а профессиональный спорт — единственный источник его дохода.

После этого адвокат спросил, в каких отношениях спортсмен находится с Александром Кокориным и его братом Кириллом.

«С Кокориным мы знакомы уже одиннадцатый год, мы очень близко общаемся. По большому счёту, как родственники. Очень близко постоянно общаемся. Мы ездим отдыхать вместе постоянно, когда бывает отпуск. Кирилл для меня — он как маленький младший братик. Мы с ним не так часто, как с Сашей, общались», — сказал Мамаев.