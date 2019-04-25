На Балтийском заводе Петербурга тушили пожар на атомоходе «Урал»

Санкт-Петербург, , 13:27 — REGNUM На атомном ледоколе «Урал», который строится на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге, произошел небольшой пожар. Инцидент случился вечером 24 апреля и стал уже вторым подобным случаем в 2019 году.

По данным пресс-службы предприятия, на верхней палубе ледокола «Урал» загорелся рукав шлага. Возгорание «было ликвидировано своими силами за 5−10 минут без привлечения МЧС. Ущерба и пострадавших нет», цитирует издание «Фонтанка».

Как сообщало ИА REGNUM, 23 февраля 2019 года в 00:45 загорелась пластиковая труба воздуховода на строящемся ледоколе «Урал». Тогда горели два погонных метра пластиковой трубы воздуховода. В ликвидации пожара участвовали 20 человек личного состава от МЧС и четыре единицы техники. Они за час справились с огнем. Пострадавших не было.

Ледокол «Урал» — третий в серии новых атомоходов, строящихся в настоящее время на Балтзаводе. Первыми войдут в строй атомные ледоколы «Арктика» и «Сибирь». Ледокол «Арктика» должен быть сдан до конца 2019 года, «Сибирь» — до конца 2020 года, «Урал» — до конца 2021 года.

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