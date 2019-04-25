Красноярск, , 13:21 — REGNUM

В Красноярске следствие намерено установить обстоятельства травмирования сотрудников краевой больницы. Об этом ИА REGNUM сообщили в Главном следственном управлении СКР.

В настоящее время материал проверки по факту инцидента находится в полиции. Проверяется сообщение о том, что ночью 25 апреля 30-летний мужчина в приёмном покое Красноярской краевой больницы вступил в конфликт с медицинским персоналом.

В ходе конфликта он причинил телесные повреждения санитару (гематома щеки и околоушной области) и охраннику больницу (рваная рана губы). Сотрудники вызвали полицию.

«ГСУ СК России по Красноярскому краю перед прокурором Советского района города Красноярска инициирован вопрос о передаче материала проверки по указанным фактам в производство следственного отдела по Советскому району города Красноярска», — говорится в сообщении ведомства.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в октябре 2018 года омские следователи объявили о том, что проверяют информацию о получении травмы врачом ультразвуковой диагностики. Травму медику нанесла пациентка, требовавшая провести ей ультразвуковое исследование без направления. Медик получил удар клавиатурой по голове.

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