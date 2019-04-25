У жителей Бурятии узнают мнение о больнице, в которой умер запертый пациент

Баргузинский район, Бурятия, , 13:32 — REGNUM Глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил о прибытии нового главврача в Баргузинскую районную больницу. Медицинское учреждение печально прославилось в начале апреля 2019 года из-за смерти пациента в запертом помещении больницы.

Глава республики в ходе поездки по Баргузинскому району сообщил, что учреждение будет взято под особый контроль.

«Через три месяца у нас выйдет комиссия минздрава и будет проверять не только больницу, а соберёт также жителей и спросят мнение жителей, поменялось ли что-то. Если тут такое уже сложившееся отношение больницы с местными жителями, когда такое массовое недовольство, значит, в системе нужны изменения, будем их проводить с контролем и обратной связью с жителями», — отметил Алексей Цыденов. Его видеокомментарий выложен в соцсети «Фейсбук»

Как сообщало ИА REGNUM, 40-летний мужчина попал в районную больницу 6 февраля 2019 года с подозрением на бронхит и двустороннее воспаление лёгких. На следующий день он был обнаружен на полу запертого помещения без признаков жизни. Врачи сообщили, что пациента закрыли туда на пять минут из-за того, что он вёл себя неадекватно. Однако родственники подозревают, что погибший мог находиться под замком много часов.

Сразу после того, как о шокирующем случае сообщили журналисты, главврач больницы была уволена. С родными погибшего встретился исполняющий обязанности главы следственного управления СКР по Бурятии Сергей Базаров, после чего было объявлено о начале следственных действий для восстановления всей картины происшествия.

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