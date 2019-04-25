Рыбинск, Ярославская область, , 13:04 — REGNUM

В Рыбинске Ярославской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего государственного инспектора административно-технического надзора. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в ярославском управлении Следственного комитета.

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Инспектор подозревается в превышении должностных полномочий.

«По данным следствия, в декабре 2018 года подозреваемый, находясь на своем рабочем месте, нарушил порядок, предусмотренный административным регламентом предоставления государственной услуги по приему экзаменов на право управления самоходными машинами и выдаче удостоверений тракториста-машиниста, вышел за пределы полномочий государственного гражданского служащего и выдал не менее пяти удостоверений без проведения соответствующего экзамена», — сообщили в следственном управлении СКР по Ярославской области.

Дело возбуждено по материалам проверки прокуратуры. Права, незаконно выданные трактористам, будут аннулированы. Следствием решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения.

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