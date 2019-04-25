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Почти 20 гектаров калужского леса выгорело за сутки

Происшествия

В регионе ежедневно увеличивается количество случаев пала травы

Калуга, 25 апреля 2019, 12:41 — REGNUM  В лесах Калужской области 24 апреля было зарегистрировано три природных пожара (населённые пункты Гремячево Перемышльского района, Харское Бабынинского района и Киров Кировского района) на общей площади более 19,56 га, сообщили 25 апреля корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении МЧС России.

Всего с начала 2019 года на территории области возникло 10 очагов природных лесных пожаров на общей площади 27,03 га. За аналогичный период 2018 года в регионе сгорел лес на площади 15 га — увеличение составило 12,03 га.

В настоящее время в лесах области наблюдается средняя пожарная опасность.

По данным спасателей, с начала 2019 года осуществлено 1470 выездов на пал травы. Только за минувшие сутки в области МЧС зарегистрировало 29 термоточек, из них 16 подтвердились как неконтролируемое сжигание сухой растительности.

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Лесные пожары — 2019
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