В Танзании женщина погибла от нападения слонов

Сонгеа, Танзания, 25 апреля 2019, 12:27 — REGNUM Жительница деревни Мпанджи области Рувума 52-летняя Мусса Кумамби погибла в результате нападения слонов, передает газета Nipashe.
По словам мужа погибшей, стадо слонов напало на него и его жену, когда они направлялись к своему участку. Инцидент произошел утром 21 апреля.
Экспертиза показала, что причиной смерти стало обширное внутреннее кровотечение.
Начальник полиции области Рувума Симон Марва подтвердил произошедшее, а также добавил, что полиция продолжает расследование.