Четверг, 25 Апреля 2019 года
12:28:04 МСК

В Танзании женщина погибла от нападения слонов

Происшествия

Бродячие слоны затоптали женщину

Сонгеа, Танзания, 25 апреля 2019, 12:27 — REGNUM  Жительница деревни Мпанджи области Рувума 52-летняя Мусса Кумамби погибла в результате нападения слонов, передает газета Nipashe.

По словам мужа погибшей, стадо слонов напало на него и его жену, когда они направлялись к своему участку. Инцидент произошел утром 21 апреля.

Экспертиза показала, что причиной смерти стало обширное внутреннее кровотечение.

Начальник полиции области Рувума Симон Марва подтвердил произошедшее, а также добавил, что полиция продолжает расследование.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Нападения животных
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить