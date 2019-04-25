В Танзании женщина погибла от нападения слонов

Сонгеа, Танзания, , 12:27 — REGNUM Жительница деревни Мпанджи области Рувума 52-летняя Мусса Кумамби погибла в результате нападения слонов, передает газета Nipashe.

По словам мужа погибшей, стадо слонов напало на него и его жену, когда они направлялись к своему участку. Инцидент произошел утром 21 апреля.

Экспертиза показала, что причиной смерти стало обширное внутреннее кровотечение.

Начальник полиции области Рувума Симон Марва подтвердил произошедшее, а также добавил, что полиция продолжает расследование.