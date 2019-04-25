Ветер грозит раздуть пожары в Новосибирской области

Новосибирск, , 12:29 — REGNUM Ситуация с пожарами в Новосибирской области может обостриться из-за ветреной погоды. Синоптики прогнозируют 26 и 27 апреля усиление ветра до 15−16 метров в секунду, сообщает 25 апреля пресс-центр ГУ МЧС по региону.

«Населению следует быть внимательным при обращении с огнем, не поджигать траву и не разводить костры», — говорится в сообщении.

В МЧС призвали родителей предупредить детей о недопустимости поджога травы. Пламя быстро распространяется, и такая забава может обернуться административным или уголовным наказанием для самого поджигателя или его родителей.

Как сообщало ИА REGNUM, почти во всех районах Новосибирской области объявлено начало пожароопасного сезона. Губернатор региона Андрей Травников поручил развернуть массированную информационную кампанию против пожаров.

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