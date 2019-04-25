Никите Белых отказали в отсрочке уплаты 48 млн рублей штрафа

Москва, , 12:16 — REGNUM Экс-губернатору Кировской области Никите Белых отказали в отсрочке уплаты штрафа. Такое решение было принято 25 апреля по итогам рассмотрения ходатайства осужденного в Пресненском районном суде Москвы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Речь идёт о сумме в 48 млн рублей, которую ранее экс-губернатора обязал выплатить Пресненский районный суд, признавший его виновным в получении взятки в 400 тыс. евро и приговоривший к штрафу и 8 годам лишения свободы. Осужденный через своего адвоката подал ходатайство об отсрочке выплаты на 5 лет. В качестве основания для этого защита привела тот факт, что у Белых на данный момент нет такой суммы или имущества для покрытия штрафа. Причём на иждивении заключённого находится трое несовершеннолетних детей.

Однако Пресненский районный суд Москвы постановил отклонить ходатайство об отсрочке уплаты штрафа, назначенному экс-губернатору Кировской области.

«Исключительных оснований для отсрочки оплаты штрафа судом не усматривается», — отметила судья, оглашая решение.

По её словам, вынося вердикт о назначении штрафа, суд учёл наличие у Белых троих детей. При этом экс-губернатор Кировской области, ссылаясь на отсутствие средств, не привёл доводов о том, что через 5 лет его финансовое состояние изменится.

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