В Новосибирске 13 человек отравились «ростовской» шаурмой

Новосибирск, , 12:06 — REGNUM В Новосибирске следователи и сотрудники Роспотребнадзора назначили проверку после отравления 13 человек шаурмой, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Как уточнили в управлении СКР по Новосибирской области, проверка проводится «по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ» («Производство, хранение или перевозка в целях сбыта либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»).

По предварительным данным, отравившиеся приобретали еду в точках общественного питания «Ростовская шаурма». После употребления 13 человек попали в больницу с пищевым отравлением.