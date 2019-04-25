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В Новосибирске 13 человек отравились «ростовской» шаурмой

Происшествия

Назначена проверка

В Новосибирске 13 человек отравились «ростовской» шаурмой
Jeff Keen
Шаурма

Новосибирск, 25 апреля 2019, 12:06 — REGNUM  В Новосибирске следователи и сотрудники Роспотребнадзора назначили проверку после отравления 13 человек шаурмой, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Как уточнили в управлении СКР по Новосибирской области, проверка проводится «по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ» («Производство, хранение или перевозка в целях сбыта либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»).

По предварительным данным, отравившиеся приобретали еду в точках общественного питания «Ростовская шаурма». После употребления 13 человек попали в больницу с пищевым отравлением.

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