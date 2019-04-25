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Прокурор по делу Кокорина и Мамаева попала в ДТП

Происшествия

Очередное рассмотрение дела началось с опозданием

Москва, 25 апреля 2019, 12:01 — REGNUM  Очередное заседание по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в Пресненском районном суде Москвы 25 апреля началось с задержкой более чем в полчаса, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Отложить начало процесса пришлось по причине того, что прокурор не прибыла на место вовремя.

Как пояснил участникам и слушателям процесса представитель суда, прокурор попала в дорожно-транспортное происшествие. Также было отмечено, что речь идёт о «мелкой аварии». В итоге до суда прокурор добиралась на такси.

Ранее во время заседания по данному делу была проведена эвакуация из здания Пресненского районного суда. Причиной стало ложное сообщение.

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