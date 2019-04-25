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В Калужской области стажёр Росгвардии спас пенсионерку из пожара

Происшествия

До приезда пожарных он самостоятельно ликвидировал возгорание

д. Булатово, Калужская область, 25 апреля 2019, 11:33 — REGNUM  В Калужской области стажер отдела вневедомственной охраны по Дзержинскому району Дмитрий Соколов при пожаре в жилом доме спас пострадавшую пенсионерку. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 25 апреля в пресс-службе Управления Росгвардии по Калужской области.

Находясь на своём садовом участке в деревне Булатово, Соколов почувствовал сильный запах дыма. Затем к нему подбежала пожилая соседка, сообщившая, что рядом с её участком горит дом.

Дмитрий Соколов незамедлительно вызвал пожарный расчет. Подбежав к горящему дому, росгвардеец обнаружил пожилую женщину, лежащую на земле без сознания. Стажер Росгвардии перенес пострадавшую на безопасное расстояние и оказал ей доврачебную помощь. Затем, убедившись, что женщина пришла в себя и ей ничего не угрожает, Соколов самостоятельно ликвидировал возгорание до приезда пожарных.

Напомним, ранее сотрудники Росгвардии первыми пришли на помощь калужанке, которая пострадала от упавшего на неё фрагмента салюта во время фейерверка на Театральной площади областного центра. Травма была столь серьёзна, что женщине даже пришлось срочно оказывать медпомощь.

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Пожары в жилых домах
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