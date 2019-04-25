Четверг, 25 Апреля 2019 года
11:47:13 МСК

В квартире умершего старика в Германии обнаружен склад с боеприпасами

Происшествия

Находка стала неожиданностью для властей

Изерлон, Германия, 25 апреля 2019, 11:46 — REGNUM  Немецкая полиция обнаружила склад с оружием в квартире умершего в городе Изерлон (Северный Рейн — Вестфалия), передает канал n-tv 25 апреля.

Во время первичного обыска полиция обнаружила 500 единиц оружия, боеприпасов и 5 кг дымного пороха. Осмотр помещения продолжается — возможно, количество найденного оружия возрастет. По словам представителя полиции, в квартире царит полный хаос.

Хозяин квартиры жил в одиночестве и скончался в возрасте 81 года в силу естественных причин. Было ли у него разрешение на хранение оружия, еще предстоит выяснить.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Незаконный оборот огнестрельного оружия
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить