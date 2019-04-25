В квартире умершего старика в Германии обнаружен склад с боеприпасами

Изерлон, Германия, , 11:46 — REGNUM Немецкая полиция обнаружила склад с оружием в квартире умершего в городе Изерлон (Северный Рейн — Вестфалия), передает канал n-tv 25 апреля.

Во время первичного обыска полиция обнаружила 500 единиц оружия, боеприпасов и 5 кг дымного пороха. Осмотр помещения продолжается — возможно, количество найденного оружия возрастет. По словам представителя полиции, в квартире царит полный хаос.

Хозяин квартиры жил в одиночестве и скончался в возрасте 81 года в силу естественных причин. Было ли у него разрешение на хранение оружия, еще предстоит выяснить.