СКР возбудил дело по факту пожара в общежитии на Сахалине

Южно-Сахалинск, , 11:10 — REGNUM По факту пожара, произошедшего в общежитии «Сахалинской ГРЭС-2 (ПАО «РусГидро»), возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 219 Уголовного кодекса РФ («Нарушение требований пожарной безопасности»). Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по Сахалинской области.

ЧП произошло в ночь на 25 апреля недалеко от села Ильинское Томаринского района. В результате инцидента погибли три человека — 32-летний житель села Грановки Алтайского края; 27-летний житель города Назарово Красноярского края; 48-летний житель города Стерлитамака Башкирии.

«Причиной пожара является загорание горючих материалов жилых помещений здания от неустановленного постороннего источника зажигания», — говорится в сообщении.

В настоящее время расследование данного дела продолжается.

Ранее ряд СМИ сообщал, что в ночь на 25 апреля на Сахалине в здании общежития строителей ГРЭС-2 произошел пожар. Из здания самостоятельно эвакуировались 162 человека еще до прибытия спасателей.

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