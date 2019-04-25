Четверг, 25 Апреля 2019 года
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СКР возбудил дело по факту пожара в общежитии на Сахалине

Происшествия

ЧП произошло в ночь на 25 апреля недалеко от села Ильинское Томаринского района

Южно-Сахалинск, 25 апреля 2019, 11:10 — REGNUM  По факту пожара, произошедшего в общежитии «Сахалинской ГРЭС-2 (ПАО «РусГидро»), возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 219 Уголовного кодекса РФ («Нарушение требований пожарной безопасности»). Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по Сахалинской области.

ЧП произошло в ночь на 25 апреля недалеко от села Ильинское Томаринского района. В результате инцидента погибли три человека — 32-летний житель села Грановки Алтайского края; 27-летний житель города Назарово Красноярского края; 48-летний житель города Стерлитамака Башкирии.

«Причиной пожара является загорание горючих материалов жилых помещений здания от неустановленного постороннего источника зажигания», — говорится в сообщении.

В настоящее время расследование данного дела продолжается.

Ранее ряд СМИ сообщал, что в ночь на 25 апреля на Сахалине в здании общежития строителей ГРЭС-2 произошел пожар. Из здания самостоятельно эвакуировались 162 человека еще до прибытия спасателей.

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Пожары в жилых домах
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