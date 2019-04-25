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Контрабандиста с партией контрафактного табака задержали в Северной Осетии

Происшествия

Житель России пытался ввезти в страну левые сигареты на 2 млн рублей

Владикавказ, 25 апреля 2019, 11:06 — REGNUM  В пункте пропуска «Нижний Зарамаг» пресечена попытка провоза контрабандного табака. Задержан житель России, который пытался ввезти незаконный груз на территорию страны. Общая сумма, на которую изъята нелегальная продукция, превысила 2 млн рублей, сообщили 25 апреля в пресс-службе управления ФСБ России по Северной Осетии.

Для провоза незаконного груза контрабандист использовал технологические полости своего транспортного средства. В тайнике он спрятал более 4000 блоков сигарет марки «Омега».

"Нарушитель и обнаруженная продукция переданы сотрудникам таможенной службы. Они примут процессуальное решение», — говорится в сообщении пресс-службы Пограничного управления ФСБ России по Северной Осетии.

Как сообщало ИА REGNUM, в России с начала 2019 почти на 3% выросла доля нелегальных сигарет. Ее размеры достигли 10,3% всего российского табачного рынка. Северная Осетия в этом левом рынке занимает лидирующее место, значительно опережая другие субъекты. Так, доля контрафакта в этой республике составляет 59,8% от всей продаваемой табачной продукции. На втором и третьем месте Брянская область и Кабардино-Балкария с показателями 36,4% и 36,2% соответственно.

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Контрабанда и борьба с ней
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