Под Калугой на очистном сооружении погиб рабочий, ещё один ранен

Киров, Калужская область, , 11:05 — REGNUM В Кирове Калужской области проводится проверка по факту гибели мужчины во время работ на очистных сооружениях. Об этом 25 апреля сообщила корреспонденту ИА REGNUM следователь Кировского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Калужской области Юлия Ананьева.

По её словам, 16 апреля 2019 года во время ремонта резервуара на очистных сооружениях в городе Кирове произошло обрушение стены резервуара, на которой находились двое работников подрядной организации. В результате один работник погиб, второй доставлен в больницу с телесными повреждениями.

В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства и причины произошедшего. Истребована документация, проводится опрос работников и руководителей, назначена строительная экспертиза. Кроме того, в трудовую инспекцию было направлено поручение о проведении расследования несчастного случая. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Калужской области в первом квартале 2019 года на производстве были травмированы 14 человек. Было зафиксировано 12 тяжёлых случаев и один — со смертельным исходом.

В 2018 году в Калужском регионе на производстве произошло семь групповых несчастных случаев. Отмечено 28 происшествий с тяжелым исходом и восемь несчастных случаев, в результате которых погибли люди.