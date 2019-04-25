Полицейские в Подмосковье до смерти избили выходца из Дагестана

Орехово-Зуево, Московская область, , 10:58 — REGNUM Трое полицейских до смерти избили в Подмосковье 46-летнего уроженца Дагестана Сулли Юнусилау. Погибший оказался отцом профессионального бойца смешанных единоборств, чемпиона мира по ММА Магомеда Юнусилау, пишет ТАСС.

Сообщается, что инцидент произошёл в городе Орехово-Зуево. Правоохранители встретили Юнусилау-старшего на улице во время вечерней прогулки, стали приставать к нему, шутить над его внешностью и угрожать задержанием. Потерпевший попытался спрятаться в ближайший аптеке и вызвать полицию. Однако оперуполномоченные его догнали, сказали, что полиция уже прибыла (на видео видно, как один из нападавших показывает удостоверение) и начали жестокого избивать мужчину.

Пострадавшего с черепно-мозговой травмой госпитализировали в больницу. Врачи на протяжении недели боролись за его жизнь, но выжить мужчине так и не удалось.

В пресс-службе Следственного комитета по Московской области уточнили, что происшествие случилось 11 апреля. В настоящее время в отношении оперуполномоченных возбуждено уголовное дело по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и превышении должностных полномочий. Один из них заключён под стражу, двоих других отправили под домашний арест. Всем троим в ближайшее время будет предъявлено обвинение. В областном МВД рассказали, что в настоящее время полицейские отстранены от службы.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Москве 19-летним бойцом MMA Анваром Батировым был избит студент из Дагестана. Используя малозначительный повод, спортсмен ударил потерпевшего по голове, после чего последний длительное время находился в коме. Суд признал Батирова виновным и приговорил к четырём годам и трём месяцам колонии общего режима, а также обязал взыскать 600 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.