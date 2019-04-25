Дело пьяного терапевта из Дзержинска: главврачу внесли представление

Дзержинск, Нижегородская область, , 10:20 — REGNUM Городская прокуратура Дзержинска после проведения проверки скандального видеоролика с пьяным медиком, находящимся на рабочем месте, внесла на имя главного врача больницы №2 представление об устранении нарушений. К тому моменту фигурант съёмки уже был уволен, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

Проверка надзорной инстанции установила, что 6 апреля 2019 года врач-терапевт приёмного отделения городской больницы вёл приём пациентов на рабочем месте, но был при этом нетрезв. Это подтвердили и материалы проверки.

«Установлено, что врач находился в состоянии алкогольного опьянения, что противоречит задачам и принципам законодательства об охране здоровья, создает угрозу причинения вреда гражданам, нарушает их права на получение доступной и качественной медицинской помощи», — уточняется в сообщении.

На имя главного врача по результатам проверки внести представление.

Напомним, в начале апреля 2019 года в соцсетях было опубликовано видео, на котором нетрезвый мужчина в белом халате с трудом держался на ногах. При этом находился он на территории больницы №2 города Дзержинска. Видео сняла родственница доставленной пациентки, которая пожаловалась на ситуацию в компетентные органы, отметив, что мужчина представлялся врачом и выражал готовность оказать помощь, но его состояние не позволяло выполнить свои должностные обязанности. Развилась бурная дискуссия, которая вывела историю в медиаповестку региона. После этого, главврач больницы Сергей Шамин в комментариях нижегородским СМИ заявил, что фигуранта скандальной съёмки уволили по статье после внутреннего расследования и по результатам заседания комиссии, рассмотревшей итоги проверки. Состояние алкогольного опьянения подтвердил акт освидетельствования.

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