В Мурманске нетрезвый авиапассажир угрожал «бомбой» в телефоне

Мурманск, , 10:22 — REGNUM Авиарейс из Мурманска в Москву был задержан из-за пьяного пассажира, угрожавшего якобы встроенным в телефон взрывным устройством. Об этом сообщил 25 апреля источник в органах управления воздушным движением.

Инцидент произошел поздно вечером 24 апреля после того, как посадка на рейс закончилась. Один из пассажиров встал с кресла и принялся размахивать телефоном, угрожая «бомбой».

"Нарушитель был задержан, а пассажиров пришлось высаживать из самолета, багаж снимать с рейса и все заново досматривать», — рассказал собеседник «Интерфакса».

Перед майскими праздниками и сезоном отпусков подобные случаи в России участились. Так, в тот же день молодую пару сняли с рейса на Бангкок в «Шереметьево». Нетрезвые мужчина и женщина пытались устроить драку на борту самолета. В Уфе пьяный пассажир устроил дебош на борту лайнера, который должен был лететь в Турцию.

Всех нарушителей задержали и передали полиции, самолеты отправили к месту назначения с опозданием.

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