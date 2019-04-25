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На красной ветке метро Москвы восстановлено движение после инцидента

Происшествия

Движение было полностью остановлено

Москва, 25 апреля 2019, 10:10 — REGNUM  В Москве восстановлено движение на Сокольнической линии метрополитена, сообщает 25 апреля Twitter подземки.

«Движение на Сокольнической линии восстановлено и вводится в график», — говорится в сообщении.

Ранее движение на участке от «Парка культуры» до «Спортивной» было остановлено. Причиной указан инцидент с пассажиром. На месте происшествия работали экстренные службы города и работники метрополитена.

Как сообщало ИА REGNUM, в обратном направлении поезда продолжали движение с увеличенными интервалами.

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