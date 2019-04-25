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В Петербурге КамАЗ задавил девушку на самокате

Происшествия

Трагедия произошла на пешеходном переходе

В Петербурге КамАЗ задавил девушку на самокате
Иллюстрация: УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти
ДТП в Адмиралтейском районе Петербурга

Санкт-Петербург, 25 апреля 2019, 10:02 — REGNUM  Водитель грузового автомобиля одной из коммунальных служб Петербурга наехал на девушку, передвигавшуюся на самокате. Пострадавшая погибла на месте.

ДТП с трагическим исходом произошло днем 24 апреля в Адмиралтейском районе, на регулируемом перекрестке набережной Обводного канала и улицы Циолковского.

63-летний водитель при выполнении правого поворота совершил наезд на 25-летнюю девушку, пересекавшую проезжую часть по разрешающему сигналу светофора по пешеходному переходу. От полученных повреждений пострадавшая скончалась на месте происшествия.

Как сообщили 25 апреля в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, следственным управлением Главка возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

«В рамках расследования уголовного дела следователи установят все обстоятельства и причины аварии», — отметили в полиции. Там добавили, что подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

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Дорожно-транспортные происшествия
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