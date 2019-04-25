Экомониторинг Москвы: допустимый уровень сероводорода превышен в пять раз

Москва, , 10:05 — REGNUM Превышение допустимой концентрации (ПДКм.р.) сероводорода было отмечено измерительными станциями на юго-востоке Москвы, 25 апреля сообщил сайт «Мосэкомониторинга».

Данное явление зафиксировали в таких районах, как Печатники, Люблино и Марьино.

При установленной для России норме ПДКм.р. сероводорода в атмосферном воздухе должно быть на уровне 0,008 мг/м3. Мониторинг состояния воздуха в Марьино показал превышение в 2,5 раза. В Люблино зафиксировано превышение в 3,9 раза. В Печатниках результат проб показал концентрацию в 0,0441 мг/м при норме в 0,008 мг/м3.

Ранее подобное явление отмечалось 17 декабря 2018 года, когда в районе Новокосино приборы зафиксировали превышение нормы в 5,14 раза.

В 2019 году тревожная ситуация складывалась в районе Люблино, где в ночь на 23 апреля отмечалось троекратное превышение допустимой концентрации.

Ситуация с увеличением концентрации сероводорода в ночные и утренние часы 25 апреля связана с ухудшением условий рассеивания, о чём предупредила пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее юго-восток и восток Москвы сталкивались с повышенным содержанием воздухе сероводорода в ночь на 17 мая 2018 года, в тот момент затруднения испытали жители районов Капотня и Косино-Ухтомский.

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