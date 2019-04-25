В Магаданской области в ДТП погибли три человека

Сусуман, Магаданская область, , 09:49 — REGNUM В Магаданской области столкнулись два транспортных средства — Toyota Hiace и УАЗ. Об этом сообщил РИА Новости представитель ГИБДД УМВД России по региону.

ДТП произошло в четверг, 25 апреля, между поселками Уптар и Сокол. По последним данным, в результате инцидента погибли три человека.

«Сейчас на месте работают полицейские, — рассказал источник. — … Погибли оба водителя и пассажир машины «Санавиации».

Причины аварии пока неизвестны.

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