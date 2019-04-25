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Три человека погибли на пожаре в Волгоградской области

Происшествия

Причины пожара устанавливаются

Волгоград, 25 апреля 2019, 09:31 — REGNUM  Тела трех человек обнаружены на месте пожара в жилом частном доме на хуторе Амелино Фроловского района Волгоградской области в ночь на 25 апреля.

По информации пресс-службы ГУ МЧС, сообщение о пожаре поступило в 02:37 по местному времени. К моменту прибытия пожарных огонь охватил весь деревянный дом, уже обрушилась кровля. В 03:10 горение было локализовано, в 03:30 — ликвидировано. При разборе на месте пожара были обнаружены тела погибших.

Источник в экстренных службах уточнил, что погибшие — женщина 1929 года рождения, а также мужчина и женщина 1957 годов рождения.

На месте работают сотрудники испытательной пожарной лаборатории, которые установят причину возгорания.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 апреля в Казани при пожаре в жилом доме погибла семья из шести человек — трое взрослых и трое маленьких детей.

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Пожары в жилых домах
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