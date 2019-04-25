На северо-востоке Москвы сгорели пять машин и производственное здание

Москва, , 09:33 — REGNUM На территории «МосСтройМеханизации № 5» на северо-востоке Москвы из-за пожара сгорели пять автомобилей и здание площадью порядка 120 кв. м. Об этом сообщает канал «Москва 24».

Из-за пожара также сгорели четыре бытовки. Сигнал о возгорании поступил в спасательное ведомство 24 апреля в 23:53. На место выехали спасательные службы, которые спустя час потушили пожар.

В качестве основной версии возгорания рассматривается поджог.

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