На северо-востоке Москвы сгорели пять машин и производственное здание

Москва, 25 апреля 2019, 09:33 — REGNUM На территории «МосСтройМеханизации № 5» на северо-востоке Москвы из-за пожара сгорели пять автомобилей и здание площадью порядка 120 кв. м. Об этом сообщает канал «Москва 24».
Из-за пожара также сгорели четыре бытовки. Сигнал о возгорании поступил в спасательное ведомство 24 апреля в 23:53. На место выехали спасательные службы, которые спустя час потушили пожар.
В качестве основной версии возгорания рассматривается поджог.
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