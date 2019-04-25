Из-за града в Уганде было разрушено восемь школ

Алебтонг, Уганда, , 09:36 — REGNUM Более 5000 школьникам из округа Алебтонг приходится заниматься на улице под деревьями после того, как град, прошедший на прошлой неделе, разрушил школы округа. Об этом сообщает Daily Monitor Uganda.

Директор начальной школы Амононено Альфред Опио Омара рассказал, что классные комнаты остались без крыш.

«В результате многие ученики сбегают из школ, опасаясь перспективы учиться под деревьями», — заявил Опио.

Он призвал родителей продолжать отправлять детей на занятия, так как в решение проблемы скоро вмешается администрация.