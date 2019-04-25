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Пожар в строящейся высотке потушен в Москве

Происшествия

На северо-западе Москвы ликвидировано возгорание на 42-м этаже строящегося дома

Москва, 25 апреля 2019, 09:18 — REGNUM  На северо-западе Москвы ликвидировано возгорание на 42-м этаже строящегося дома, сообщили 25 апреля в пресс-службе ГУ МЧС РФ по столице.

Происшествие случилось по адресу: улица Саляма Адиля, дом 9, корпус 2. В высотке загорелись деревянные материалы, площадь пожара составила 150 квадратных метров.

«Принятыми мерами возгорание в 04.41 локализовано, а в 06.36 ликвидировано на площади 150 квадратных метров», — говорится в сообщении.

Информация о пострадавших не поступала, отметили в МЧС.

На место пожара выезжали 18 единиц пожарно-спасательной техники и 108 человек личного состава.

Как сообщало ИА REGNUM, несколько автомобилей и бытовок загорелись на Алтуфьевском шоссе в Москве.

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Пожары в многоэтажных зданиях
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