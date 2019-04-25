Четверг, 25 Апреля 2019 года
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Автобус и грузовик столкнулись на трассе в Тверской области

Происшествия

В результате шесть человек получили ранения

Тверь, 25 апреля 2019, 09:18 — REGNUM  В Тверской области на 110-м км автодороги М-10 столкнулись грузовая машина MAN и автобус Ford Transit. Об этом сообщили в Государственной инспекции безопасности дорожного движения России.

В результате ДТП шесть человек получили травмы. Авария произошла в 05:50 мск на 110-м км автодороги М-10 «Россия».

Водитель автобуса Ford Transit, который перевозил 12 рабочих из Конаково в Шереметьево, при запрещенном развороте совершил столкновение с грузовой автомашиной MAN.

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