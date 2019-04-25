Дорогу в главный аэропорт Шри-Ланки временно перекрыли

Шри-Джаяварденепура-Котте, , 09:09 — REGNUM На Шри-Ланке временно приостановил работу единственный международный аэропорт «Бандаранаике». Причиной послужил подозрительный автомобиль, сообщает 25 апреля местный портал News 1st.

Автомобиль, вызвавший подозрения, обнаружен на дороге напротив здания аэровокзала. На месте работают экстренные службы.

Аэропорт «Бандаранаике» находится в 35 км от столицы страны Коломбо. Ежегодно он обслуживает около 10 млн пассажиров.

Как сообщало ИА REGNUM, на Шри-Ланке введены повышенные меры безопасности после серии терактов 21 апреля. В результате восьми взрывов в храмах и отелях трех городов погибли 359 человек.

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