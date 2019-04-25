Москва, , 08:52 — REGNUM

По факту нападения неизвестных на пассажиров иномарки на юге Москвы возбуждено уголовное дело по ст. 162 Уголовного кодекса Российской Федерации («разбой, совершенный группой лиц»). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления московской полиции.

Источники в правоохранительных органах уточнили, что нападение на граждан Китая было совершено 24 апреля на ул. Подольских Курсантов возле д. 15, стр. 9. Задержать злоумышленников по «горячим следам» пока не удалось, однако их автомобиль уже обнаружен.

Ранее агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило, что 24 апреля на юге Москвы неизвестные люди, вооружённые травматическим оружием, совершили разбойное нападение на автомобиль с гражданами Китая.

В результате инцидента никто не пострадал, однако у иностранных граждан была похищена сумка с деньгами.

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