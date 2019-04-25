Власти Шанхая начали расследование инцидента с возгоранием автомобиля Tesla

Шанхай, Китай, , 08:33 — REGNUM Власти Китая инициировали расследование в связи с возгоранием автомобиля Tesla Model S в одном из подземных гаражей Шанхая, сообщили в муниципальном пожарном бюро, сообщает агентство Синьхуа.

Камера видеонаблюдения засняла инцидент, который произошел в 20:32 по местному времени 21 апреля в шанхайском районе Сюйхуэй, на видео. На нём четко видно, как белый седан с логотипом Tesla, не находящийся в тот момент на зарядке, вдруг воспламеняется. Из-под дна автомобиля появляются клубы дыма, после чего он оказывается полностью объят пламенем.

Муниципальной пожарное бюро направило 15 машин на тушение пожара уже в 20:39 по местному времени, пожар удалось потушить только в 21:18. В общей сложности три машины, включая злополучную Tesla, а также Audi и Lexus, пострадали от огня в разной степени. Жертв и пострадавших не зафиксировано не было.

Как сообщили в самой компании Tesla на её официальном аккаунте в социальной сети Weibo 22 апреля, она направила группу экспертов для расследования инцидента, которая будет работать совместно с местными ответственными департаментами. Гараж, где произошло возгорание машины, был оцеплен из соображений безопасности, поврежденные будут вывезены из гаража.

Отметим, что возгорание автомобилей Tesla не является редкостью. С 2013 года зафиксировано не менее 14 случаев, однако большая их часть происходило после аварии. Отметим также, что в качестве аккумуляторов электромобилей Tesla используются очень горючие литий-ионные батареи, которые располагаются под днищем автомобиля. Они поддерживают горение даже без доступа к ним кислорода.

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