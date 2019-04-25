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ВСУ обстреляли из гаубиц посёлок в ЛНР

Происшествия

Обошлось без жертв и разрушений

Луганск, 25 апреля 2019, 07:54 — REGNUM  За минувшие сутки боевики украинских формирований семь рез нарушили режим прекращения огня, заявили 25 апреля в Народной милиции ЛНР, сообщается на сайте оборонного ведомства.

Под обстрелом оказались позиции Народной милиции ЛНР, расположенные в районе населённых пунктов Калиново, Калиново-Борщеватое и Логвиново.

Посёлок Калиново ВСУ обстреляли пять раз. Они выпустили 22 снаряда из 122-мм гаубиц, 20 мин калибра 120 мм, шесть мин калибра 82 мм, а также применили гранатомёты АГС и крупнокалиберное стрелковое оружие.

В направлении Калиново-Борщеватого были выпущены семь мин калибра 82 мм. Украинские силовики применили вооружение БМП, гранатомёты АГС и крупнокалиберное стрелковое оружие.

По Логвиново боевики ВСУ выпустили 20 мин калибра 120 мм.

В результате обстрелов никто не пострадал, разрушений гражданской инфраструктуры не зафиксировано.

Напомним, сутками ранее украинские силовики выпустили по территории ЛНР более 80 единиц боеприпасов.

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Отметим, что применение артиллерии калибра свыше 100 мм в Донбассе запрещено Минскими соглашениями. Украина подписала Минские соглашения в феврале 2015 года, но за четыре года не выполнила ни одного пункта.

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Война в Донбассе
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